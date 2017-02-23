По ее данным, похищение произошло в Одессе. По информации представителя местного генпрокурора Ларисы Сарган, для поиска Гончаренко задействованы "все силы и все поисковые группы". В Службе безопасности Украины заявили, что "проводятся все оперативные мероприятия по поиску депутата".

Коллеги депутата рассказали, что не видели его с вечера 22 февраля. В частности, депутат Александр Бригинец, на своей странице в Facebook заявил, что Гончаренко вечером 22 февраля выехал на "срочную встречу" в Одессу. "Говорил, что это очень важная и публичная встреча. В зале его нет", — сообщил Бригинец.

Алексей Гончаренко про-российскими силами считается организатором беспорядков в Одессе, которые привели к пожару в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года и гибели десятков людей. Выступая тогда, прямом эфире телевизионной передачи Шустер-Live он заявил, говоря о себе, как о непосредственном участнике событий: "Мы очистили Куликово поле от лагеря сепаратистов". Подобные высказывания позволили обвинить его в причастности к этим событиям. Однако, по словам советника главы МВД Украины Арсена Авакова Антона Геращенко, обе стороны противостояния в Одессе не давали показаний на депутата за время конфликта.

Последняя, по данным "Российской газеты" заметная публичная выходка депутата — символическое награждение турецкого пилота, сбившего российский самолет в небе над Сирией 24 ноября 2015 года, символическим же орденом.