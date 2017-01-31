Стартуя на предстоящих выборах во всех самоуправлениях, каждая партия в официальный агитационный период может потратить на саморекламу до 488 тысяч евро, рассказали агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Период предвыборной агитации установлен с 4 февраля до дня выборов. Однако некоторые партии, например, "Согласие", "Честь служить Латвии", "Единство", уже начали рекламироваться до наступления этого периода. До 4 февраля партии могут тратиться неограниченно, что, однако, не означает, что за истраченное финансирование не нужно будет отчитываться перед БПБК. Соответствие нормативным актам оплаченной политической рекламы до 4 февраля будет оцениваться при проверках годовых отчетов и отчетов о полученном финансировании, сообщили в бюро.

Как сообщил агентству LETA мэр Риги Нил Ушаков, информация о затратах на телерекламу партии "Согласие" обобщается, и часть счетов уже оплачена.

Реклама "Единства" по телевидению будет идти до 3 февраля, и расходы на нее составили 19,7 тысяч евро, сообщил генеральный секретарь партии Артис Кампарс.