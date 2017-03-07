До 2021 года НАТО планирует вложить в проекты по обороне Латвии примерно 71 млн евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на Минобороны Латвии.

Эти деньги предусмотрено потратить для улучшения развития инфраструктуры Национальных вооруженных сил и размещение союзников.

Согласно изданному в конце февраля распоряжению Кабинета министров, в 2017-2021 годах Минобороны сможет брать на себя долгосрочные обязательства и заключать договоры, привлекая финансирование программы НАТО по инвестициям в безопасность в размере до 71 млн евро для иностранной финансовой помощи и не более 27 млн евро для уплаты налогов на национальное финансирование и софинансирование проектов.

Финансирование программы НАТО по инвестициям в безопасность планируется израсходовать на развитие инфраструктуры обучения и снабжения.

Финансирование программы НАТО по инвестициям в безопасность планируется израсходовать на развитие инфраструктуры обучения и снабжения.

Сейчас на военных объектах активно развивается инфраструктура, необходимая для принятия батальона, — казармы, ремонтные мастерские. Дополнительные средства из бюджета на развитие инфраструктуры в данный момент не требуются. В целом в ближайшие годы расходы на эти цели составят около 50 млн евро.

На сегодня одно из самых заметных вложений НАТО в оборону Латвии — строительство военного аэродрома "Лиелварде": объем вложенных инвестиций альянса достигает примерно 33 млнв евро.

Как сообщалось, до июня этого года для усиления безопасности Латвии в страну прибудут свыше 1000 военнослужащих батальона НАТО, руководимого Канадой. А 1 марта в ходе операции Atlantic Resolve в Латвию были доставлены пять американских вертолетов Blackhawk ("Черный ястреб").

Всего в Латвию, Германию и Румынию будет отправлено 2200 солдат, 86 вертолетов и более 700 единиц оборудования. Около 60 представителей бригады будут проводить авиационные операции и принимать участие в международных учениях "Atlantic Resolve" на базе в Лиелварде.

Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.