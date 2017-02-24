Назначен временный руководитель Восточной больницы

И.о. председателя правления Восточной университетской больницы назначена заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Эгита Поле, сообщает пресс-служба стационара. Решение принято на внеочередном заседании правления Восточной больницы. Минздрав, как держатель долей капитала стационара, назначил своего представителя для обеспечения работы стационара.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.