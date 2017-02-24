Решение принято на внеочередном заседании правления Восточной больницы. Минздрав, как держатель долей капитала стационара, назначил своего представителя для обеспечения работы стационара.
Назначен временный руководитель Восточной больницы
И.о. председателя правления Восточной университетской больницы назначена заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Эгита Поле, сообщает пресс-служба стационара.
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