Инесе Грумолте-Лерхе приступит к исполнению обязанностей 22 марта.
Сейчас она является экспертом по вопросам высшего образования департаменте высшего образования, науки и инноваций министерства образования и науки.
Глава аналитического ведомства будет планировать, руководить и координировать работу аналитической службы, которая будет заниматься разработкой аналитических исследований.
Одним из первых заданий Инесе Грумолте-Лерхе станет создание команды аналитика. Сейчас планируется, что в аналитической службе Сейма будет работать один руководитель и три аналитика.