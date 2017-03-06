Президиум Сейма в понедельник, 6 марта, утвердил в Инесе Грумолте-Лерхе в должности руководителя аналитической службы Сейма.

Инесе Грумолте-Лерхе приступит к исполнению обязанностей 22 марта.

Сейчас она является экспертом по вопросам высшего образования департаменте высшего образования, науки и инноваций министерства образования и науки.

Глава аналитического ведомства будет планировать, руководить и координировать работу аналитической службы, которая будет заниматься разработкой аналитических исследований.

Одним из первых заданий Инесе Грумолте-Лерхе станет создание команды аналитика. Сейчас планируется, что в аналитической службе Сейма будет работать один руководитель и три аналитика.