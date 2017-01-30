Завтра в Рижской думе подпишут договор о поддержке работы первого супермаркета IKEA и ознакомят с планами строительства мега-объекта и его концепцией. Знаменитый маркет будет построен в Стопиньском крае у границы Риги, рядом с ротационным кругом на пересечении улиц Юглас и Бикерниеку, напротив супермаркета RIMI.

Владелец будущего супермаркета Сигурдур Палмасон проинформировал, что главное транспортное соединение будущего супермаркета предусмотрено с улицы Юглас, что существенно затронет транспортную инфраструктуру местных жителей. В связи с этим Рижская дума приняла решение вложиться в обеспечение удобной транспортной развязки.

Первая IKEA обеспечит жителей Латвии функциональной, удобной мебелью по приемлемым ценам, за которой раньше приходилось ехать в Скандинавию, Польшу или Вильнюс - именно там оставляли свои деньги жители Латвии. Также супермаркет обеспечит новые рабочие места для латвийцев и даст дополнительные возможности местным поставщикам.

В прошлом финансовом году компания IKEA увеличила продажи до рекордных в истории бренда 34,2 миллиарда евро. За это время магазины IKEA посетили 783 миллиона человек по всему земному шару.