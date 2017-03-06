Доля этого канала в общем времени просмотра линейного ТВ составила 10,5%.

На втором месте - телеканал TV3, доля которого составила 10,1%, на третьем месте ПБК - 7,8%.

Доля телеканала LNT составила 7,1%, NTV Mir Baltic - 6,6%, "РТР Планета Балтия" - 6,3%, REN TV Baltic - 2,8%, канала 3+ - 2,6%, ЛТВ7 - 2,4%, канала TV6 - 2%, канала "Рига ТВ 24" - 1,3%, ТНТ - 1,2% общего времени просмотра ТВ. Доля просмотра остальных каналов составила менее 1%.

Один телезритель в феврале проводил у экрана телевизора в среднем 4 часа и 56 минут в день, что на 11 минут меньше, чем в январе.

В январе телезрители также больше всего смотрели ЛТВ1, посвятив ему 9,7% общего времени просмотра ТВ.