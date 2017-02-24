В Европе к войнам был причислен конфликт на Востоке Украины, где жертвами противостояния правительственных войск с пророссийскими сепаратистами, по данным ООН, стали уже примерно 10 000 человек.

"Продолжительное состояние войны в Донбассе на Украине остается единственным конфликтом в Европе с высокой степенью насилия", — отметила в данной связи член правления HIIK Зара Энгельберг.

Всего в институте насчитали по всему миру 402 конфликта, 226 из них происходили с применением насилия. В исследовании Conflict Barometer, которое публикуется ежегодно с 1992 года, все конфликты разделяются на пять групп в зависимости от степени их напряженности, использования вооружения, а также последствий — от количества жертв до потоков беженцев.