Нидерланды изучают возможность отказа от евро

Ведущая нидерландская оппозиционная парламентская фракция "Христианско-демократический призыв" запросила у правительства страны отчет о возможности отказа от использования евро, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на газету The Independent. Контролем за проведением исследования займется специальный орган при кабинете министров — государственный совет. По данным издания, всеобщее обсуждение возможности прекращения использования европейской валюты начнется после проведения парламентских выборов 15 марта. Как заявил газете представитель фракции Петер Омтзигг, «проблемы с европейской валютой остаются нерешенными». Он предположил, что установленная Европейским центральным банком (ЕЦБ) низкая процентная ставка наносит ущерб финансам Нидерландов. Господин Омтзигг также отметил, что в голландском обществе нарастает недовольство политикой Брюсселя.

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