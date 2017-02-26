Контролем за проведением исследования займется специальный орган при кабинете министров — государственный совет. По данным издания, всеобщее обсуждение возможности прекращения использования европейской валюты начнется после проведения парламентских выборов 15 марта.
Как заявил газете представитель фракции Петер Омтзигг, «проблемы с европейской валютой остаются нерешенными». Он предположил, что установленная Европейским центральным банком (ЕЦБ) низкая процентная ставка наносит ущерб финансам Нидерландов. Господин Омтзигг также отметил, что в голландском обществе нарастает недовольство политикой Брюсселя.