Финский концерт Nokia объявил, что современная версия классического мобильного телефона Nokia 3310 в Латвии может появиться в начале этого лета.

Представители мобильных операторов LMT и Bite также предположили, что Nokia 3310 должна появиться к началу лета. В скором времени они намерены провести переговоры с компанией Nokia и уточнить дату релиза этой модели в Латвии. Между тем, в Tele2 предположили, что "новая старая нокиа" может быть доступна латвийцам уже в мае, сообщает LETA.