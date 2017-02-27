Представители мобильных операторов LMT и Bite также предположили, что Nokia 3310 должна появиться к началу лета. В скором времени они намерены провести переговоры с компанией Nokia и уточнить дату релиза этой модели в Латвии. Между тем, в Tele2 предположили, что "новая старая нокиа" может быть доступна латвийцам уже в мае, сообщает LETA.
Nokia назвала сроки выпуска модели 3310 на рынок Латвии(2)
Финский концерт Nokia объявил, что современная версия классического мобильного телефона Nokia 3310 в Латвии может появиться в начале этого лета.
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