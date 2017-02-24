Назначенный новым главой Детской клинической университетской больницы Валтс Аболс обещает обеспечить каждому пациенту максимально позитивный опыт, а также способствовать развитию человеческих ресурсов больницы, сообщает LETA.

Аболс намерен развивать медицинский персонал больницы, но признает, что с учетом ограниченного финансирования это будет для него большим вызовом. Но сначала ему нужно лучше изучить ситуацию.

Объясняя выдвижение своей кандидатуры на эту должность, Аболс сказал, что это возможность использовать имеющийся опыт и знания (он прошел обучение на руководство в сфере здравоохранения), а также упомянул о внутренней мотивации и огне.

На вопрос, разве в частном секторе заработок не выше, Аболс ответил, что для него более важной мотивацией было улучшить работу Детской больницы.