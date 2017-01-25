Пока обсуждается вопрос о привлечении к поискам кандидатов управляющего Рижским портом одну из компаний по подбору персонала.

Логинов проработал в должности управляющего Рижским свободным портом 19 лет и внес неоценимый вклад в его развитие - при нем Рижский порт стал крупнейшим в Латвии, отметил Америкс. Логинов решил уйти в отставку по личным обстоятельствам, достигнув пенсионного возраста.

Кандидат на пост управляющего Рижским свободным портом должен разбираться в портовом бизнесе, управлении и суметь руководить портом, который обеспечивает работой около 10 тыс. человек.

Как сообщалось, управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов решил уйти в отставку. Сегодня правление порта получило его заявление с просьбой с 10 марта освободить его от должности.

Правление приняло заявление и поручило портовому управлению до следующего заседания 22 февраля разработать порядок назначения нового управляющего.

Согласно закону о Рижском свободном порте, управляющего назначает и смещает правление по согласованию с министром сообщения.

Логинова неоднократно пытались сместить с должности, но безрезультатно.

Против него возбуждено уголовное дело о служебных злоупотреблениях при выплате премий и пожертвовании средств. Суд первой инстанции по этому делу оправдал Логинова и его заместителя Айгара Печакса.