Общий объем продаж напитков линии "Рижский черный бальзам" в прошлом году по сравнению с 2015 годом показал стабильный рост. На международных рынках объем продаж бренда вырос на 20%, а в Латвии — на 6%.

""Рижский черный бальзам" в этом году отмечает 265-лет cо дня создания рецептуры, и число его поклонников с каждым годом растет, о чем свидетельствует и рост объема продаж, — отметил глобальный руководитель маркетинга бренда Марис Калниньш. — Особенную радуют результаты на международных рынках за пределами стран Балтии, поскольку маркетинговый бюджет, который расходуется на популяризацию продукта у наших крупнейших конкурентов, несопоставимо больше, чем наши возможности. Это дает основание ставить амбициозную цель — в течение пяти предстоящих лет удвоить рыночную долью продукта в мире".

На латвийском рынке "Рижский черный бальзам" в прошлом году в плане объема также стал самым продаваемым крепким алкогольным напитком, показав 6-процентный рост по сравнению с 2015 годом.

"Глобальные тенденции потребления свидетельствуют в пользу напитков с древней историей, натуральным составом и высоким качеством, и "Рижский Черный Бальзам" отлично отвечает всем этим критериям спроса. Тем не менее, вызовов предостаточно — есть еще более 150 рынков в мире, где нас еще никто не знает. В свою очередь, в Латвии и на других "исторических" рынках — на Украине и в России — перед нами другая задача: изменить устоявшиеся традиции употребления Бальзама как добавки к чаю в случае простуды", — отметил Калниньш.