На финансовых показателях деятельности LDz infrastruktūra сказалось снижение объема заказных работ по капитальному ремонту рельсовых путей, поскольку соответствующие работы были проведены в предыдущие годы.

В прошлом году капитальный ремонт рельсовых путей был произведен на 23 км (в 2015 году — 47 км), ремонт на 31 км (в 2015 году — 46 км).

Размер собственного капитала компании в конце 2016 года составил 17,4 млн евро.

LDz infrastruktūra занимается строительством и капитальным ремонтом рельсовых путей. Оборот предприятия в 2015 году составил 24,95 млн евро, прибыль — 640 903 евро.