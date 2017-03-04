Общий призовой фонд лотерей в прошлом году достиг 1,95 млн евро, свидетельствуют данные Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми (ИНЛАИ).

Общий призовой фонд в прошлом году был на 13,6% больше, чем в 2015-м.

Сумма призового фонда, подлежащая налогообложению, составила почти 1,59 млн евро, в госбюджет перечислено почти 400 тыс. евро, что на 11,5% больше, чем в 2015 году.

В прошлом году выросло и число лотерей, чей призовой фонд превышал 10 тыс. евро. В 2016 году проведено 53 лотереи с общим призовым фондом 1,13 млн евро, а в 2015 году — 47 лотерей с общим призовым фондом в размере 947 тыс. евро.

Нетто-доходы от азартных игр и лотерей в прошлом году выросли на 9,6% по сравнению с 2015 годом и достигли 248,1 млн евро, свидетельствуют оперативные данные ИНЛАИ.