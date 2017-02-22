Полиция Малайзии выявила еще двух подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Sky News.

Отмечается, что одним из них является высокопоставленный сотрудник посольства Северной Кореи в Малайзии. Второй подозреваемый, по словам начальника национальной полиции Халида Абу Бакара, связан с северокорейской авиакомпанией.

"Мы написали послу [КНДР], чтобы он позволил нам допросить обоих", — сказал Абу Бакар. Уточняется, что власти Малайзии в настоящее время разыскивают семерых подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама.

Ранее сообщалось, что малайзийская полиция просит власти КНДР передать четырех подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама, которые покинули Малайзию и прибыли в Пхеньян.