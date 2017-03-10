Компания Per Aarsleff обеспечит объездной путь, установит дорожные знаки в соответствии со схемой организации движения, организует подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, обеспечит движение оперативного и общественного транспорта, говорится в сообщении Рижской думы.
Во время проведения работ может быть превышен допустимый уровень шума. Транспортное сообщение около здания на Бривибас гатве, 249 могут восстановить и раньше, если работы будут завершены.