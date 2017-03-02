В интервью телеканалу Bloomberg она заявила, что победа Трампа на выборах, несмотря на отсутствие у него политического опыта, заставило ее задуматься о возможности выставить собственную кандидатуру.

63-летняя телезвезда, которая на прошедших выборах поддерживала соперницу Трампа Хиллари Клинтон, ранее отмахивалась от любых вопросов о своих политических амбициях.

Однако теперь она намекнула, что ее позиция уже не так категорична.

"Я никогда даже не рассматривала подобную возможность", - сказала она, отвечая на вопрос об участии в выборах.

Ведущий Bloomberg, указывая на Трампа, заметил: "Ясно, что не нужно иметь опыта в правительстве, чтобы быть избранным на пост президента".

"Вот и я так думала, - продолжила Уинфри. - Я думала: "О боже, у меня нет опыта, я недостаточно много знаю". А теперь я думаю: "О!.."

На протяжении 25 лет Опра была ведущей популярнейшего в США ток-шоу, которое так и называлось "Шоу Опры Уинфри". Она является одной из самых узнаваемых публичных фигур как в США, так и в других странах. Ее состояние, по оценкам Forbes, составляет около 3 млрд долларов, что делает ее 30-й богатейшей женщиной Соединенных Штатов.

В прошлом году во время избирательной кампании Дональд Трамп заявлял, что не отказался бы от кандидатуры Опры Уинфри на пост вице-президента в случае своей победы.

В последние месяцы появлялись слухи о возможности участия сразу нескольких знаменитостей в следующей президентской гонке. Президентские амбиции среди прочего приписывали основателю соцсети Facebook Марку Цукербергу, рэпперу Канье Уэсту и главе Disney Бобу Айгеру.