Определен тариф на отопление от Rīgas siltums

Тариф Rīgas siltums в апреле этого года составят 45,33 евро за мегаватт-час (МВт\ч), сообщает пресс-служба предприятия. В апреле тариф будет сохранен на уровне марта. Цены указаны без НДС.

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