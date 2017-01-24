Положительно работу правительства оценивают всего 12% опрошенных латвийцев, тогда как 83% жителей Латвии ею недовольны, свидетельствуют результаты проведенного в декабре опроса "Латвийский барометр "Baltic International Bank"".

Хотя работа правительства уже длительное время оценивается негативно, в декабре критическое настроение населения обострилось — оценка его работы снизилась на 11 пунктов.

В ноябре работа правительства оценивалась в минус 41 пункт — положительно ее оценивали 18%, негативно — 76% опрошенных латвийцев.

Декабрьский опрос "Латвийский барометр "Baltic International Bank"" свидетельствует о том, что настроение жителей стало более критичным.

Ухудшились оценки и настоящего, и будущего. В декабре опрошенные более пессимистично оценивали и состояние экономики Латвии, и общее развитие государства. В то же время оптимизм сохранился в оценке материального положения семей — хотя по сравнению с ноябрем прогнозы будущего материального положения немного ухудшились, общая оценка осталась положительной. Оценка текущего положения семей улучшилась, поднявшись на два пункта.

Более подробные результаты опроса будут обнародованы 27 января.