Число тех, кто прогнозирует рост цен на жилье, сократилось до 45,8%. Снижение цен в течение ближайших 12-ти месяцев прогнозируют 9,3%, в свою очередь число жителей, настроенных нейтрально, то есть ожидающих неизменных цен на жилье в течение ближайшего года, составило 27,8%, говорится в Индикаторе цен на жилье SEB.

В декабре 2016 года более оптимистично по поводу роста цен на жилье были настроены жители Рижского региона и Земгале: 42% и 46,7% опрошенных соответственно ожидают, что в течение ближайших 12 месяцев цены на недвижимость возрастут. Между тем, самые пессимистично настроенные — жители Латгале. Там повышения стоимости недвижимости ждут лишь 38,1% опрошенных (в октябре — 43,9%). Впрочем, и в других регионах стало меньше тех, кто прогнозирует повышение цен на жилье в течение ближайшего года: в Риге их удельный вес сократился с 54,4% в октябре до 52% в конце года, в Видземе — с 50% до 46,1%, а в Курземе наблюдался наибольший спад — с 53,7% до 42,5%.

"Больше всего ожидающих роста цен на недвижимость — среди респондентов 25-44 лет, занимающих руководящие должности и живущих в Риге. В свою очередь в процентном отношении меньше всего тех, кто прогнозирует рост цен на жилье — среди жителей в возрасте от 55 до 74 лет, занимающихся каким-либо индивидуальным трудом или находящихся на пенсии и проживающих в каком-нибудь городе за пределами Риги. Прогнозы жителей о росте цен на жилье в ближайшем будущем объясняются как ростом доходов, так и возросшей доступностью жилищных кредитов. Тогда как уменьшение оптимизма можно объяснить довольно скромным развитием экономики в прошлом году — это несколько притормозило будущие ожидания жителей", — объясняет экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.