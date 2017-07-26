По словам Пабрикса, политикам "Единства" нельзя думать о том, что партия может существовать вечно. На вопрос о том, прогнозирует ли он завершение существования "Единства", политик прямо не ответил, но пояснил, что неправильно надеяться, что все проблемы разрешатся сами по себе. "В "Единстве" мы допустили очень много ошибок, нам не хватает новых лидеров, недостаточно активно управляем партией, недостаточно заметны в работе правительства, нам надо быть более активными", - полагает политик.

По его словам, "Единство" допустило ошибку, не создав общих списков с партиями со сходной идеологией на муниципальных выборах. Он вновь подчеркнул, что партиям "демократического фланга" нужно объединяться, и именно в этом направлении он видит будущее "Единства".

Помимо этого, для спасения партии нужна "сильная рука" и было бы хорошо, если бы она нашлась в парламентской фракции "Единства". Пабрикс признает, что Эдуарду Смилтенсу никто не гарантировал пост председателя партии, а Солвита Аболтиня хоть и сильный политик, но ее низкий рейтинг не позволит вывести партию из кризиса.

"К сожалению, ясного света в конце тоннеля не вижу", - признался Пабрикс, подчеркивая, что надо дождаться августа, "когда на конгрессе партии посмотрим, сколько бойцов у нас осталось".