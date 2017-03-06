"Нам необходимо мужество для того, чтобы ряд стран двигался вперед в условиях, когда не все готовы преодолевать совместные трудности", — подчеркнула канцлер Германии. "Европа разных скоростей необходима", иначе динамика "затормозится", убеждена она.

В качестве областей, где возможен подобный подход, Олланд назвал оборонную и налоговую политику. "Единство не означает однообразие", — подчеркнул он. Рахой Брей и Джентилони также высказались в поддержку этой политики, уточняет AFP.

"Кто хочет большего, тот делает больше"

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил пять сценариев развития Европейского Союза после выхода из него Великобритании. Один из них предусматривает "Европу разных скоростей", работающую по принципу "кто хочет большего, тот делает больше". Интеграционные процессы будут идти в группе стран внутри ЕС, а государства, не желающие принимать в них участие, будут предоставлены сами себе.