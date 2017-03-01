Первый день марта начался с тумана: видимость — меньше 200 метров

Утром в среду, 1 марта, во многих местах Латвии образовался густой туман, в результате чего видимость не превышает 200 метров. Самый густой туман констатирован в Салдусе, Тукумсе и под Добеле, а также в окрестностях Риги. Температура воздуха составляет 0..+4 градусов. Максимальная температура днем составит +6..+9 градусов, сообщает LETA.

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