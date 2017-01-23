Первый день переговоров в Астане с участием представителей Дамаска и сирийской вооруженной оппозиции закончился без ощутимого прогресса. Об этом заявили члены делегаций обеих враждующих сторон по завершении двухчасовой встречи в столице Казахстана вечером в понедельник, 23 января.

Руководитель сирийской правительственной делегации, постпред Сирии при ООН Башар аль-Джафари обвинил повстанцев в блокировании сближения, назвав их "террористическими вооруженными группировками". В свою очередь представитель оппозиции Мохаммед Аллуш из группировки "Джейш аль-Ислам" также охарактеризовал режим сирийского президента Башара Асада как "террористическое государство".

Прямые переговоры делегатов Дамаска и оппозиции не состоялись — они присутствовали в одном зале, где проводились консультации, но сидели разделенные делегациями Казахстана, России, Ирана и Турции.

Переговоры в Казахстане являются частью совместной стратегии Москвы, Анкары и Тегерана, с помощью которой они надеются положить конец продолжающейся более шести лет гражданской войне в Сирии. Во встречах в Астане также принимают участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и в качестве наблюдателя — посол США в Казахстане.