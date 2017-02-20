Первый с 1992 года регулярный рейс из столицы Таджикистана Душанбе в столицу Узбекистана Ташкент, намеченный на 20 февраля, был отменен.

Несмотря на то, что на переговорах в Ташкенте таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" было вручено эксплуатационное разрешение на полеты с 20 февраля, в день первого регулярного рейса из столицы Узбекистана пришел внезапный отказ, говорится в заявлении авиакомпании. Таким образом "Сомон Эйр" возлагает ответственность за отмену рейса, которым должны были полететь 26 пассажиров, на узбекскую сторону.

Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства. "Всем пассажирам возвращены средства, потраченные на приобретение билетов. Некоторым переоформлен билет на рейс по маршруту Душанбе-Худжанд", — говорится в сообщении "Сомон Эйр".

В компании сообщают, что в настоящее время "Сомон Эйр" совместно с коллегами из авиакомпании "Узбекистан Хаво Йуллари" решает технические вопросы, чтобы как можно скорее начать полеты по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе. Пока отмененный рейс перенесен на 23 февраля, отмечает "Интерфакс".

Прямые авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана, в том числе по маршруту Ташкент-Душанбе, были прекращены в 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война. Решение о возобновлении авиационного сообщения стало следствием политического сближения после встречи президентов двух стран в Душанбе в сентябре 2014 года.