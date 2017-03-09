Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что бывший президент Франции Николя Саркози находится в Москве с частным визитом, передает "Интерфакс".

"Его (Саркози) пребывание здесь никоим образом не осуществляется по линии Кремля или по линии официальных властей. Насколько нам известно, он здесь абсолютно с частной поездкой", — сказал Песков.

Он уточнил, что вероятность его встречи с Владимиром Путиным зависит от графика президента России.

"Что касается встречи (с президентом России), пока точно не могу сказать, мы будем уточнять, все будет зависеть от графика президента", — отметил Песков.

В 2016 году Путин и Саркози встретились в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.