Пилот разбившегося на границе с Турцией истребителя ВВС Сирии Мехмет Сафхан заявил обнаружившим его турецким спасателям, что самолет был сбит, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Anadolu. Ранее сообщалось, что причиной крушения воздушного судна могли стать погодные условия или технические неполадки.

По словам Сафхана, его истребитель подвергся обстрелу, когда он направлялся из Латакии в сторону сельской местности неподалеку от провинции Идлиб на севере Сирии. В настоящий момент пилот находится в госпитале, врачи диагностировали у него небольшие трещины в позвоночнике.

Как сообщалось ранее, пилот разбившегося истребителя успел катапультироваться. Его обнаружили живым в 40 километрах от места крушения, после чего доставили в турецкий город Хатай.

О падении самолета неподалеку от границы с Турцией стало известно в субботу вечером. Источники отмечали, что приоритетной версией крушения является техническая неисправность старого самолета.

В то же время агентство Dogan заявило, что самолет мог быть сбит с земли боевиками сирийской оппозиции. Источник сообщил, что истребитель обстреляли из пулемета в районе населенного пункта Мааррат Мирин. После этого машина начала падать.