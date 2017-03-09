План администрируемых Службой государственных доходов (СГД) поступлений в совокупный бюджет за первые два месяца 2017 года выполнен на 101,4%.

Перевыполнение плана обеспечено увеличением доходов на 101,08 млн евро или на 8,5% по сравнению в первыми двумя месяцами 2016 года, свидетельствует информация СГД. Администрируемые СГД поступления в совокупный бюджет за два месяца составили 1,288 млрд евро, а планом были предусмотрены в размере 1,27 млрд евро.

План поступлений основного госбюджета за два месяца выполнен на 98,2%. Доходы бюджета составили 593,8 млн евро, а планом были предусмотрены в размере 604,4 млн евро. Недовыполнение плана составляет 10,624 млн евро.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) составили 329,52 млн евро, это 99,1% плана ( 332,62 млн евро).

Больше всего увеличились поступления обязательных взносов государственного социального страхования и подоходного налога с населения — соответственно на 40,68 млн евро (10,6%) и на 27,53 млн евро (11,8%).

Поступления НДС за два месяца 2017 года отстают от плана на 3,1 млн евро из-за резкого увеличения суммы возврата переплаченного налога, которая была на 14,11 млн евро (9,2%) больше, чем за первые два месяца 2016 года.

Поступления НДС по сравнению с первыми двумя месяцами 2016 года увеличились на 19,18 млн евро (6,2%). Поступления подоходного налога с юридических лиц за два месяца составили 61,633 млн евро или 101% плана (61 млн евро). Взносов соцстрахования за два месяца собрано 422,925 млн евро или 103,7% плана (407,94 млн евро).

Поступления акцизного налога за два месяца составили 138,96 млн евро или 99,9% плана (139,09 млн евро). План поступлений подоходного налога с населения (включая основной бюджет самоуправлений) за два месяца выполнен на 103,2% — собрано 261,194 млн евро, запланировано было собрать 253,2 млн евро. План налоговых поступлений СГД на 2017 год предусматривает собрать 8,53 млрд евро.