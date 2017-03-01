Эксперты по безопасности установили, что производитель умных медведей CloudPets хранил записи на едином сервере без пароля. В результате около двух миллионов аудиосообщений оказались доступны злоумышленникам.

Специалист Трой Хант (Troy Hunt) изучил базу данных и обнаружил в архиве электронные почты и пароли к аккаунтам, большинство владельцев которых используют для защиты комбинацию "123456".

Умные плюшевые медведи от компании CloudPets подключаются к телефону или планшету с помощью Bluetooth. Владелец игрушки обязан зарегистрировать аккаунт, после чего он может отправлять и получать голосовые сообщения с помощью медведя.

В августе 2016 года эксперты по кибербезопасности уличили компанию-производителя секс-игрушки We-Vibe 4 Plus в слежке за пользователями. Оказалось, что устройство для взрослых может собирать такую информацию о владельце, как предпочтительное время использования, температуру тела и любимые режимы.