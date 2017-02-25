Вызов на место происшествия в Сидгундской волости был получен около 11 часов утра. Прибывшие на место спасатели увидели, что на льду в 10 метрах от берега лежит человек. Он был передан сотрудникам "скорой помощи", которые констатировали смерть мужчины.