Под Малпилсом мужчина умер на льду

В пятницу в Малпилсском крае сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы обнаружили на льду пруда тело мужчины, сообщает LETA со ссылкой на данные ГПСС. Вызов на место происшествия в Сидгундской волости был получен около 11 часов утра. Прибывшие на место спасатели увидели, что на льду в 10 метрах от берега лежит человек. Он был передан сотрудникам "скорой помощи", которые констатировали смерть мужчины.

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