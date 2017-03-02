Сообщается, что задержанные являются членами одной семьи. В настоящее время французские власти проводят предварительное расследование в связи с их предполагаемыми планами совершить теракт.
В январе в этом же районе были обнаружены компоненты, использующиеся для изготовления взрывчатки. К подозреваемым следствие привели следы ДНК, обнаруженные на изъятых объектах.
Напомним, в ноябре 2015 года после серии терактов в Париже, унесших жизни 130 человек, во Франции был введен режим чрезвычайного положения, который действует до сих пор.