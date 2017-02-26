Под Сигулдой съехал в кювет пассажирский автобус

LETA |





В воскресенье на Видземском шоссе около Сигулды съехал в кювет пассажирский автобус, сообщил агентству LETA представитель Госполиции Дайрис Анучин. Ответственные службы пытаются вытянуть автобус на дорогу. Движение по шоссе не блокировано. Пострадавших нет.

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