Террористического следа нет. Напавший с топором на людей в Дюссельдорфе мужчина страдал психическим заболеванием и действовал в одиночку. Таковы свежие данные полиции.

Атаку на прохожих на главном вокзале Дюссельдорфа осуществил мужчина, страдающий психическим заболеванием, он действовал в одиночку. Таковы предварительные данные следствия, озвученные в пятницу, 10 марта, представителями дюссельдорфской полиции. Два человека, которых задержали вблизи места преступления, по всей видимости, не имеют никакого отношения к атаке. По последним данным, версия о террористической подоплеке нападения также не подтверждается.

"Все пострадавшие живы", - сообщил представитель полиции. В результате нападения ранения получили 9 человек. Четверо из них получили тяжелые повреждения, еще пятеро - легкие. Тяжелые повреждения получил и сам нападавший: убегая с места преступления, он спрыгнул с моста. Полиция задержала его, в данный момент он находится в больнице.

Вечером 9 марта вооруженный топором мужчина напал на пассажиров поезда, а затем на прохожих на главном вокзале города Дюссельдорфа. По данным полиции, нападавший - 36-летний психически неуравновешенный житель города Вупперталь, выходец из бывшей Югославии.