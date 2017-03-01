Правительство Латвии одобрило поправки к правилам отбора претендентов на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и объявило новый конкурс на этот пост. Претенденты на должность могут подавать заявки до 29 марта.

В результате внесения изменений в правила отбор претендентов на пост начальника бюро стал еще более секретным, чем был до сих пор, пишут Latvijas Avize и Dienas Bizness. У чиновников и раньше не было единого мнения по вопросу о том, насколько открытым должен быть процесс отбора кандидатов, а именно, следует ли называть имена претендентов, прошедших первый отборочный тур.

"Конкурсная комиссия считает, что этого не следует делать, потому что мы не хотим, чтобы люди, которые, вероятно, работают в других учреждениях безопасности, стали публично известны, так как это может помешать их работе", — сказал на заседании правительства директор Государственной канцелярии и руководитель отборочной комиссии Мартиньш Криевиньш.