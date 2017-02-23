Депутаты Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращении коррупции Рижской думы в четверг, 23 февраля, приняли решение премировать двух инспекторов муниципальной полиции, особо отметив их самоотверженность при спасении тонущего человека.

Как Delfi рассказали в пресс-службе Рижской думы, 18 января этого года дежурная часть Видземского управления муниципальной полиции получила информацию о том, что по льду канала Юглас в направлении открытой воды идет женщина. На вызов отправились инспекторы Жанис Плакошс и Константин Пашко. Приехав, они поговорили со свидетелем, который сообщил, что женщина уже находится в воде и зовет на помощь.

Оба полицейских незамедлительно отправились на место происшествия, где увидели женщину, которая была в воде и держалась за край льда. Поскольку инспекторы не знали, как скоро на место происшествия прибудут спасатели, они решили самостоятельно вытащить женщину из воды.

За самоотверженность и профессионализм при выполнении должностных обязанностей решено выплатить обоим полицейским премию в размере 60% от зарплаты.