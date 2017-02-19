Полицейского подозревают в попытке помочь приятелю избежать наказания

LETA |





Бюро внутренней безопасности обратилось с просьбой к прокуратуре начат уголовное преследование в отношении сотрудника Госполиции, который умышленно предоставил ложные сведения, чтобы помочь своему знакомому избежать административное наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В том случае, если вина полицейского будет доказана, ему может грозить лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

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