Полиция ищет очевидцев ДТП в Риге: фура Scania сбила женщину на ул. Тилта

23 февраля в Риге, на ул. Тилта возле дома по адресу Межа проспектс, 90 грузовой автомобиль Scania R500 сбил женщину-пешехода, которая переходила улицу в неположенном месте. ДТП произошло в 10:46. Полиция просит свидетелей происшествия отозваться и позвонить на номер 67219847, 26653637 или 110.

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