Полиция Главного комиссариата Вильнюсского округа обнаружила и изъяла большое количество, как предполагают, фальшивых и опасных для здоровья детских смесей Aptamil.

2 марта криминальная полиция, располагавшая информацией о незаконном хранении подозрительных детских смесей Aptamil, провела проверку в одном столичном ЗАО. В ходе расследования полиция сотрудничала с иностранными ведомствами. Во время проверки в компании, принадлежащей гражданину T. T., обнаружили больше 18 000 упаковок детских смесей Aptamil, которые, как подозревают, фальшивые и представляют опасность для здоровья.

Нелегальная продукция на сумму больше 240 000 евро, должна была быть реализована в Литве и других странах ЕС, пострадать могли тысячи младенцев.

Смеси незаконно были помечены знаком компании Danone — Aptamil, но больше всего беспокойства вызывает тот факт, что содержимое упаковок может представлять опасность для здоровья младенцев.

Выводы относительно качества этой продукции представит Государственная служба по защите прав потребителей Литвы и официальные представители компании Danone. Полиция ведет расследование.