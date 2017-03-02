Председатель комиссии парламента Эстонии по окружающей среде Райнер Вакра считает, что для защиты Чудского озера и Балтийского моря необходимо укрепить международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды.

Этой цели поможет достичь двухдневный визит чиновников и специалистов по защите окружающей среды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цель визита — ознакомиться с организацией переработки отходов в Эстонии. Вакра подчеркнул, что эффективная переработка отходов тесно связана с качеством воды в поверхностных водоемах.

"Все, что происходит в реке Нарве, в Чудском озере и его водосборе, сказывается на качестве воды Балтийского моря и, в первую очередь, Финского залива. Таким образом, межгосударственное сотрудничество в этом регионе является важным с точки зрения защиты окружающей среды Балтийского моря", — подчеркнул Вакра. Он отметил, что именно эти темы станут главными в сегодняшней встрече с представителями России.