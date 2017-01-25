Более половины жителей Латвии, заболев простудными заболеваниями, начинают принимать антибиотики, сообщает агентство LETA со ссылкой на опрос фармацевтической компании Silvanol и исследовательского центра SKDS.

Четвертая часть потребляющих антибиотики начинают их принимать самовольно - из запасов, оставшихся с предыдущей болезни. Эти данные подтверждают и наблюдения Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, которые показали, что последние годы потребление антибиотиков в Латвии заметно выросло. Опрос показал, что во многих случаях антибиотики назначаются необоснованно: 60% пациентов употребляют лекарства, оставшиеся с прошлого курса, полученные от друзей-родственников или купленные в интернете.

Чаще всего антибиотики от простудных заболеваний используют женщины и молодежь 18-24 лет. Жители Латвии старше 55 лет к потреблению антибиотиков относятся гораздо более скептично - их среди потребителей менее половины, но они же чаще полагаются на мнение фармацевтов.

Исследователи считают эти данные очень тревожными и связанными с недостатком информации о принципах лечения простудных заболеваний.

В опросе приняли участие 1005 респондентов 18-74 лет.