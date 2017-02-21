Министерство внутренних дел указывает, что освобождение от уплаты пошлины будет распространяться только на те случаи, когда иностранцы в первый раз получают указанные документы.

Опросив беженцев и лиц с альтернативными статусами, министерство пришло к выводу, что большинство из них сталкиваются проблемами при поиске средств для уплаты госпошлины за получение документов. Из-за этого затягиваются сроки получения этих документов, а беженцы вынуждены больше времени проводить в центре размещения лиц, ищущих убежище.

Получение вида на жительство или проездного документа имеет серьезное значение для того, чтобы беженцы смогли начать самостоятельную жизнь за пределами центра для размещения лиц, ищущих убежище.