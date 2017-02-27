Движение затруднено в направлении Айнажи от Берги до поворота на Бирини, в направлении Сигулды от Риги до Лигатне и от Виреши до Вецлайцене, в направлении Валмиеры от Мурьяни до моста черед Браслу.

Водители должны соблюдать осторожность также на Рижской окружной дороге от Балтэзерса до Саулкалне, при движении в направлении Даугавпилса от Риги до Огре, от Елгавы до Мейтене, в направлении Лиепаи от Калнциемса до Аннениеки и в направлении Вентспилса от Кудры до Тукумса.

На региональных автодорогах затруднено движение в окрестностях Риги, Алуксне, Цесиса, Гулбене, Елгавы, Лимбажи, Огре, Тукумса, Валмиеры и Вентспилса.

Заснеженные и скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими реагентами. На дорожно-эксплуатационных работах сегодня утром занято 69 единиц зимней техники.