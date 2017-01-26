В результате ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием (RPIVA) работу может потерять лишь центральное руководство вуза — восемь человек. С ними LU имеет право прервать трудовые отношения или предложить им другую работу. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на проект распоряжения о ликвидации PRIVA, внесенный в повестку дня собрания государственных секретарей.

В аннотации документа сказано, что Латвийский университет должен полностью перенять все функции, обязательства и средства PRIVA, включая недвижимую собственность в Риге по адресу Юрмалас гатве, 60. В перечень перенимаемого входят и юридические отношения с персоналом PRIVA.

Исключение составляет лишь все то, что будет перенято Латвийской музыкальной академией имени Язепа Витола.