Когда посол приехала в Латвию, сотрудники аэропорта потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб. Посол заявила, что может сделать это только в присутствии женщин, однако такой возможности персонал аэропорта не предоставил. Более того, со стороны сотрудников последовали оскорбительные комментарии.
МИД уточняет обстоятельства дела. Представитель аэропорта Лаура Карните заявила, что проверки в аэропорту проходят в соответствии с европейскими требованиям к безопасности авиаперелетов. Никаких интерпретаций не допускается.