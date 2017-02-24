Объединенные арабские эмираты направили министерству иностранных дел ноту в связи с тем, что сотрудники аэропорта "Рига" проявили неуважение к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету нового посла ОАЭ в Латвии Ханан Халфан Обайда Али аль-Мадани. Об этом пишет Neatkarīgā.

Когда посол приехала в Латвию, сотрудники аэропорта потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб. Посол заявила, что может сделать это только в присутствии женщин, однако такой возможности персонал аэропорта не предоставил. Более того, со стороны сотрудников последовали оскорбительные комментарии.

МИД уточняет обстоятельства дела. Представитель аэропорта Лаура Карните заявила, что проверки в аэропорту проходят в соответствии с европейскими требованиям к безопасности авиаперелетов. Никаких интерпретаций не допускается.