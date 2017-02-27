Появилось видео ритуалов объединившихся против Трампа американских ведьм

Американские ведьмы и колдуны провели ритуалы с целью отстранить от должности президента США Дональда Трампа. Видео публикует The Independent. Одновременный сеанс магии проводился в разных штатах страны: оккультисты сжигали фотографии главы государства и читали свои заклинания, сообщает Lenta.ru Ранее, 24 февраля, сообщалось, что колдуны намерены проводить свои ритуалы регулярно до тех пор, пока Трамп не покинет президентский пост.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.