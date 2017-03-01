Спасатели в Елгаве спасли из задымленной квартиры двух пожилых человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Утром 1 марта пожарные получили вызов на ул.Петера в Елгаве, где возникло задымление в пятиэтажном жилом доме. Явившись на место происшествия, спасатели выяснили, что в квартире на третьем этаже горят ковер, диван и пол. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Из задымленной квартиры были спасены женщина примерно 72-х лет и 60-летний мужчина: они отравились продуктами горения и были переданы в руки медиков. Из здания были эвакуированы также четыре человека и кот.

А 28 февраля пожарные выезжали в Олайне на улицу Ригас, где по первоначальной информацией загорелся легковой автомобиль. Спасатели констатировали, что горят одноэтажный гараж и четыре машины, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Во время пожара пострадавших не было.

В целом за 28 февраля спасатели в Латвии получили 38 вызовов: 16 — на тушение пожаров и 19 — на аварийно-спасательные работы, а еще три вызова оказались ложными.