Разработанный Министерством экономики План улучшения предпринимательской среды предусматривает возможность оказания предпринимателям государственных услуг на английском языке.

Министр экономики Арвилс Ашераденс во время заседания Кабинета министров представил правительству план и привел в пример Эстонию, которая предоставляет всем желающим э-гражданство и возможность использования госуслуг на английском языке. Об этом сообщает информационное агентство LETA.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил на заседании, что для предоставления госуслуг на английском языке внесение поправок в Закон о госязыке не требуется. Министры пришли к договоренности, что будут искать возможности для решения проблемы.