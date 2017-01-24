Правительство во вторник, 24 января, выделило одноразовое пособие в размере 8538 евро семье, в которой на прошлой неделе родилась тройня.

Как уже ранее писал портал DELFI, 18 января в Рижском роддоме на свет появились мальчик и две девочки. Мать и младенцы чувствуют себя хорошо.

Представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице ранее сообщила, что после регистрации детей семья получит по 150 евро за каждого новорожденного, а затем сможет получить также единовременное пособие в размере 4500 евро.

По данным агентства LETA, в 2013 году единовременное пособие по рождению тройни от правительства получила одна семья, в 2014 году — пять, в 2015 году — три, а в прошлом году — две.