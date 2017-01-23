В понедельник собрание участников Клинической университетской больницы им. Страдиня утвердило с 1 февраля председателем правления больницы Илзе Крейцбергу, сообщается на сайте Минздрава.

Крейцберга в 1985 году получила степень врача в Рижском медицинском институте (специальность — неонатолог), в 2004 году — степень магистра в Рижской бизнес-школе РТУ. В 2014 году она получила степень доктора наук.

Крейцберга начала работу в Детской клинической университетской больнице в 1978 году, позже работала в Добельской районной больнице и в Рижском роддоме. С 1996 года стала главным неонатологом роддома, с 2013 года председателем его правления.

Крейцберга назначена с учетом ее опыта в руководстве лечебными учреждениями и в управлении проектами развития. В ближайшее время будет объявлен официальный конкурс на должность главы больницы Страдиньша.

В правление больницы входят сейчас Элита Буша и Арта Бирума, также назначенная без конкурса. Параллельно проходит конкурс на место еще одного члена правления.